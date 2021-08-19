19.08.2021

2021-08-19 17:00:05

К 1 сентября педагоги Владимирской области получат премиальные выплаты по 5 тысяч рублей

Так решено поддержать учителей и воспитателей премией по итогам работы в непростом 2020 – 2021 учебном году. Усиление мер поддержки стало государственным приоритетом в условиях пандемии.



На премии педагогическим работникам муниципальных организаций общего, дошкольного дополнительного образования детей городские округа и муниципальные районы получат в сумме более 103,6 млн рублей.



Кроме того, выделено свыше 17,2 млн рублей на премии педагогам государственных организаций области из сфер школьного, дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения.



Фото