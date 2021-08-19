Сбором занимался Благотворительный фонд «Альта».

Благотворительный фонд «Альта» собрал 1,4 млн рублей на протез руки для 11-летней девочки из Александрова. Новая конечность является биоэлектрическим аналогом плеча с внешним источником энергии.Катя Иваненко изначально родилась со слабой правой рукой. Первый протез за счёт государства ей поставили уже в четыре года. Он был пластмассовым и походил на руку куклы. Бионическую версию руки семья увидела по телевизору, а после ребенок примерил её на презентации в Москве. Родители начали копить деньги и обратились к благотворителям. Нужная сумма «набежала» за несколько недель.Юная жительница Александрова уже пользуется новой частью тела. Гильза протеза выполнена в виде лепестков. Они будут раскрываться параллельно с ростом руки.Добавим, что устройство украшено рисунками роз, сердца и игральных кубиков.