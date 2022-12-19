Сильный ветер и почти непрекращающийся снег. В выходные и в начале недели во Владимирской области зима показала характер. Владимирцы выкладывали фото и видео с застрявшим в снегу личным и

Сильный ветер и почти непрекращающийся снег. В выходные и в начале недели во Владимирской области зима показала характер. Владимирцы выкладывали фото и видео с застрявшим в снегу личным и общественным транспортом, заснеженными улицами и дворами. В 9 утра весь центр был в снегу и дорога и тротуары Про частные сектора вообще молчу Все застряли, не