Во Владимире вынесен приговор бывшему начальнику отделения по противодействию наркоугрозе в сети интернет по Владимирской области. Суд признал его виновным в превышении полномочий и

Во Владимире вынесен приговор бывшему начальнику отделения по противодействию наркоугрозе в сети интернет по Владимирской области. Суд признал его виновным в превышении полномочий и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. По данным следствия, в 2020 году полицейский заключил с обвиняемым в хранении наркотиков досудебное соглашение о сотрудничестве, взамен на что задержанный рассказал, где в