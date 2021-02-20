Он размышлял на темы экологии, увлечения молодежи соцсетями и на тему Что такое хорошо и что такое плохо в современном мире.

На 69-ом году жизни скончался владимирский художник Сергей Сотов. Темы его работ - простые, понятные каждому, но иногда тревожные. Сергей Николаевич Сотов родился 16 августа 1952 года в городе Владимире. После окончания средней школы поступил в Городское художественное профессионально-техническое училище № 15 по специальности «Альфрейщик-оформитель». Отслужив в Вооружённых силах, окончил Ивановское художественное училище. . Он размышлял на темы экологии, увлечения молодежи соцсетями и на тему "Что такое хорошо и что такое плохо" в современном мире.О времени и месте прощания с Сергеем Николаевичем Сотовым будет сообщено дополнительно.