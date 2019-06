В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград Национальной хоккейной лиги. Приз самому ценному игроку сезона получил российский форвард Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров. 26-летний россиянин впервые в карьере стал обладателем Харт Трофи.

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград Национальной хоккейной лиги. Приз самому ценному игроку сезона получил российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. 26-летний россиянин впервые в карьере стал обладателем "Харт Трофи".Ранее звание MVP сезона выигрывали лишь два россиянина – Александр Овечкин и Евгений Малкин. Помимо Кучерова на самый престижный трофей чемпионата НХЛ также претендовали нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.Congratulations to @86Kucherov on a huge night capped off by winning the Hart Memorial Trophy as league MVP! #NHLAwards pic.twitter.com/9lxHEkXcoo— NHLPA (@NHLPA) 20 июня 2019 г.Кроме "Харт Трофи", Кучеров стал обладателем еще двух наград – "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир сезона) и Приза Теда Линдсея (лучший игрок по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ).Напомним, что в сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41 шайба + 87 передач) баллов за результативность.