Владимирский государственный университет ищет подрядчика на проведение противоаварийных работ на фасаде учебного корпуса, расположенного у Золотых ворот.

Владимирский государственный университет ищет подрядчика на проведение противоаварийных работ на фасаде учебного корпуса, расположенного у Золотых ворот. Здание является памятником архитектуры регионального значения. Оно построено в 1908 году. Специалисты оценивают его состояние как неудовлетворительное. На стенах видны трещины, отваливается штукатурка, повреждена кирпичная кладка и элементы конструкции.Подрядчику предстоит восстановить кладку на двух порталах и оконных карнизах; отремонтировать карнизы и штукатурку, сделать гидрофобизацию. Кроме того, на здании установят камеры наружного видеонаблюдения. Ремонт должен быть проведён за 70 рабочих дней и завершиться к концу ноября. На эти цели выделят 904 841 рубль.