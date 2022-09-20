Появление этих объектов позволит значительно увеличить долю ТКО, направленных на обработку или...

Появление этих объектов позволит значительно увеличить долю ТКО, направленных на обработку или сортировку.В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в нашем регионе ведётся строительство двух мусоросортировочных комплексов – «Муром» и «Камешково-2». Мощность каждого – до 40 тысяч тонн ТКО в год. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Владимирской области.«Раздельный сбор мусора в регионе позволит решить проблему незаконных свалок, значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов и выполнить показатели нацпроекта «Экология» в части обращения с ТКО. Так, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 60 процентов от общего количества мусора, а на его утилизацию – 36 процентов», – сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.Строительство объектов ведут компании «ЭКО холдинг» и «Экологис» за счёт внебюджетных средств. Выполнение плана работ на мусоросортировочном комплексе «Муром» составляет 24 процента, на «Камешково-2» – 61 процент.Фото пресс-службы Администрации Владимирской области