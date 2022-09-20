Появление этих объектов позволит значительно увеличить долю ТКО, направленных на обработку или...
Появление этих объектов позволит значительно увеличить долю ТКО, направленных на обработку или сортировку.
В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в нашем регионе ведётся строительство двух мусоросортировочных комплексов – «Муром» и «Камешково-2». Мощность каждого – до 40 тысяч тонн ТКО в год. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Владимирской области.
«Раздельный сбор мусора в регионе позволит решить проблему незаконных свалок, значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов и выполнить показатели нацпроекта «Экология» в части обращения с ТКО. Так, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 60 процентов от общего количества мусора, а на его утилизацию – 36 процентов», – сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Строительство объектов ведут компании «ЭКО холдинг» и «Экологис» за счёт внебюджетных средств. Выполнение плана работ на мусоросортировочном комплексе «Муром» составляет 24 процента, на «Камешково-2» – 61 процент.
Фото пресс-службы Администрации Владимирской области