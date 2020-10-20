Выбор интерьерного и экстерьерного освещения дома – задача непростая. Каждому из нас хочется найти баланс между привлекательным дизайном и качеством материалом.

Выбор интерьерного и экстерьерного освещения дома – задача непростая. Каждому из нас хочется найти баланс между привлекательным дизайном и качеством материалом.

Следуя простым рекомендациям профессионалов, вы можете значительно облегчить и ускорить процесс выбора, положив начало организации освещения своего дома, которое вы обязательно полюбите.

Как выбрать экстерьерный свет?

Каждый владелец частного дома или коттеджа мечтает о создании идеального фасада. Экстерьерный свет бывает двух типов: функциональный и декоративный. Для освещения фасадов используют заливающую, контурную, акцентную и динамическую подсветку.

Настенные фонари, расположенные возле парадного входа в дом, усиливают впечатление от него. Два светильника, установленные по обе стороны входной двери, должны занимать не более ¼ её высоты, а их свет должен быть направлен в сторону улицы. Если есть место только для одного светильника, он не должен занимать более 1/3 высоты двери. И в том, и в другом случае центр источника света следует располагать на 170 см выше порога. Поскольку экстерьерные фонари у входной группы часто остаются долго включёнными, для экономии электроэнергии лучше использовать энергосберегающие или светодиодные лампы.

Кроме того, для стильного решения фасадного освещения необходимо учитывать архитектуру дома. Прекрасным вариантом для строений, выполненных в классическом стиле, станет подвесной фонарь традиционной формы, изготовленный из прозрачного закалённого стекла. Кроме того, он сделает здание более ярким, эстетичным и добавит ему немного притягательной старины.

Как выбрать интерьерный свет?

Специалисты выделяют три типа освещения интерьеров:



основное;



функциональное;



декоративное.



Чтобы правильно выбрать освещение в доме или квартире, для начала следует определиться со стилем помещения и понять, какой вам больше подходит – современный, прованс, традиционный или эклектичный.

Решите, какого размера светильники вам нужны. К примеру, осветительный прибор над обеденным столом должен составлять не более половины его ширины.

Перед окончательным выбором обратите внимание на отделку светильника, и на то, как она будет сочетаться с оттенками и текстурами других материалов в интерьере.

Учитывая эти простые советы, вы сможете сделать свой интерьер светлым, комфортным, красивым и технологичным.

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