По состоянию на сентябрь, через 21 месяц после оплаты услуг, цифровая платформа, а также 11 её сервисов не соответствуют требованиям технического задания.

Счётная Палата Владимирской области выявила, что 40 млн рублей, потраченные на разработку цифровой платформы, израсходованы с нарушениями. аудиторов уже легли на стол прокуратуры и правоохранительных органов.«По результатам проверки установлено, что средства областного бюджета в сумме 39 млн 991 тысяча рублей использованы неэффективно, условия контракта не выполнены, цель закупки не достигнута», - сообщает пресс-служба СП.По состоянию на сентябрь, через 21 месяц после оплаты услуг, цифровая платформа, а также 11 её сервисов, не соответствуют требованиям технического задания. Готовность функций отдельных сервисов оценивается в 61-97%. Само ПО в целом готово к использованию на 88%. В эксплуатацию программа не введена.