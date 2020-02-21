Мероприятия патриотической направленности прошли в преддверии Дня защитника Отечества.

В преддверии Дня защитника Отечества во Владимирской области проходит «Неделя мужества». В этой акции приняли участие и сотрудники ОМВД России по Суздальскому району, местные ветераны МВД, представители Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району.Специалист по воспитательной работе отделения по работе с личным составом ОМВД России по Суздальскому району Анна Голева, председатель Суздальского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Чуркин, инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации Александр Кононенко, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД Василий Скорняков, председатель Общественного совета при ОМВД Владимир Сухов встретились с учащимися Весьской основной общеобразовательной школы.Анна Голева представила ребятам гостей, сообщила интересные факты о сотрудниках полиции. Ведь многие суздальские стражи порядка проходили службу в армии и на флоте, совершили по несколько служебных командировок в «горячие точки» Северо-Кавказского региона.Сергей Чуркин в 1976-1977 годах проходил в Прибалтике в десантных войсках службу в армии, а в 1994 – 2001 годах служил в ОМВД России по Суздальскому району. Был начальником дежурной части, ИВС, дважды побывал в длительных служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. Сергею Алексеевичу было, что рассказать ребятам о присяге, воинском и служебном долге, патриотизме, понятии чести и совести, о примерах героизма, которые происходили, можно сказать, на его глазах. Эти не придуманные истории ребята слушали с большим интересом.В МВД – одном из силовых ведомств страны, служат смелые, хорошо подготовленные к самым различным весьма опасным и сложным ситуациям, сотрудники. Порой, чтобы выполнить свой служебный долг, человеку необходимо проявить немалое мужество. С такими ситуациями сталкивались многие суздальские полицейские. Александр Кононенко и Василий Скорняков как раз и рассказали детям о таких происшествиях.Председатель Общественного совета Суздальского ОМВД Владимир Сухов рассказал ребятам о своём деде – уроженце села Весь Павле Андреевиче Сухове. Когда началась Великая Отечественная война, он имел уже зрелый возраст, с которым не призывали на фронт. Однако Павел Андреевич добровольцем ушёл на фронт в первые дни войны и в 1943 году погиб под Орлом. Его добровольный приход в военкомат потомки однозначно считают очень смелым, мужественным и патриотическим поступком.В конце мероприятия ребята поблагодарили гостей за очень интересное и полезное общение.В этот же день председатель Совета ветеранов ОМВД России по Суздальскому району майор внутренней службы в отставке Алексей Кузин стал участником «Урока мужеств» в Суздальской средней школе №2. На встречу также были приглашены руководитель Суздальского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» полковник запаса Валерий Шушанский и подполковник запаса Валентин Яловкин.Приглашённые рассказали об истории праздника, о своей службе в Вооружённых Силах, учёбе в военных вузах, о необходимости подготовки со школьной скамьи к взрослой жизни и защите своего Отечества. Ребята так же были ознакомлены с условиями и порядком поступления в учебные заведения МВД и других силовых ведомств.В завершение встречи учащихся поздравили с предстоящим Днём защитника Отечества.