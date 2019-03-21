В Вологодский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. В ближайшие сроки оно должно быть рассмотрено, подтвердил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

В Вологодский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. По сведениям РБК, в ближайшие сроки оно должно быть рассмотрено, подтвердил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.В настоящее время Варвара Караулова отбывает наказание в ИК-1, расположенной в Вологде. Как отмечает ГТРК "Вологда", она успела сменить имя — теперь Александра Иванова, и отказаться от своих радикальных взглядов.Напомним, экс-студентку МГУ Варвару Караулову признали виновной в пособничестве "Исламскому государству" (любая деятельность этой организации запрещена на территории России). Она пыталась покинуть страну и примкнуть к одной из террористических ячеек вместе с членом отряда вербовщиков ИГ, – с которым у нее возникли романтические отношения. Во время попытки пересечь границу Турции с Сирией Караулова была задержана российскими спецслужбами.