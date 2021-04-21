Злоумышленник ввел в заблуждение своего знакомого, сказав, что занимается цветочным бизнесом и предложил вложить денежные средства на приобретение и реализацию цветов...

Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 3 миллионов рублей.По предварительной версии, злоумышленник ввел в заблуждение своего знакомого, сказав, что занимается цветочным бизнесом и предложил вложить денежные средства на приобретение и реализацию цветов. При этом он пообещал, что будет заниматься всем сам и быстро отдаст не только одолженную сумму, но и дополнительные проценты за продажи. Потерпевший передал аферисту 3 млн 932 тысячи рублей. Однако через некоторое время лже-бизнесмен перестал отвечать на телефонные звонки. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: 53-летнего ранее судимого мужчину.Следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93