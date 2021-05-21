В первом квартале 2021 года в регионе у 437 пациентов диагностировали рак.

Во Владимирской области в первом квартале 2021 года около шести тысяч пациентов были направлены на лечение, диагностику и наблюдение в центры амбулаторной онкологической помощи. У 437 владимирцев выявили рак. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.«В половине случаев злокачественные новообразования диагностированы на ранней стадии. 1068 человек прошли химиотерапию в дневном стационаре», - уточнили в Белом доме.В настоящее время во Владимирской области действует Центров онкопомощи – в ГКБ №5 во Владимире, ЦГБ Коврова, Гусь-Хрустальной городской больнице, Муромской городской больнице №1 и Киржачской районной больнице. До конца 2021 года откроются еще два учреждения - в Городской больнице №2 во Владимире и Александровской районной больнице.На модернизацию онкологической службы в регионе до конца 2024 года направят свыше 1,5 млрд рублей. Перечень медицинских изделий состоит из 146 позиций современного медицинского оборудования.