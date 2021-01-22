ФАП в Сновицах будет модернизирован. Пообещали в Департаменте здравоохранения Владимирской области. Жители села рассказывали 6 каналу, что остались без качественной и доступной медпомощи.

ФАП в Сновицах будет модернизирован. Пообещали в Департаменте здравоохранения Владимирской области. Жители села рассказывали 6 каналу, что остались без качественной и доступной медпомощи. Особенно недовольны были мамы. В фельдшерско-акушерском пункте нет ни терапевта, ни педиатра. К врачам людям приходиться ездить из Сновиц либо в Суздаль, либо во Владимир. И при этом выкладывать деньги за приём.