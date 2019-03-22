Дмитрий Медведев встретился с председателем политсовета Оппозиционной платформы — за жизнь Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Юрием Бойко. Картина, которую вы нарисовали, она абсолютно безрадостная, — сказал Медведев, комментируя на высказывания Медведчука о ситуации на Украине.

Сотрудничество Украины с Россией в газовой сфере важно для Киева, украинские политики должны это принимать во внимание. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с руководством "Оппозиционной платформы – за жизнь" — лидером партии и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета партии Виктором Медведчуком. Российский премьер принял их в своей резиденции в Горках, сообщает "Россия 24".Медведчук рассказал Медведеву о социально-экономической ситуации на Украине. Глава российского правительства отметил, что картина, которую нарисовал Медведчук, "абсолютно безрадостная", и она является прямым следствием политики киевских властей.Премьер-министр предложил обсудить вопросы газового взаимодействия России и Украины. Он напомнил, что в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, поэтому необходимо определиться, что делать дальше. По его словам, от нынешних киевских властей никаких серьезных сигналов не поступает.По его мнению, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями имеет большое значение и для экономики, и для жизни простых людей.Виктор Медведчук предложил Медведеву вернуться к идее газотранспортного консорциума. Он напомнил, что меморандум об этом был подписан еще в 2002 году, но, "к сожалению, воз и ныне там". Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на падение экспорта, Россия остается главным торговым партнером Украины.Во встрече также принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он заявил, что компания готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего. Его срок действия истекает 31 декабря 2019 года.