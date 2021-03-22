День рождения областного студенческого совета. Учащиеся ВУЗов и СУЗов устали ждать, когда молодёжную политику региона перестанет трясти, и сами решили взять дело в свои руки. По инициативе

День рождения областного студенческого совета. Учащиеся ВУЗов и СУЗов устали ждать, когда молодёжную политику региона перестанет трясти, и сами решили взять дело в свои руки. По инициативе молодых законодателей и представителей “Молодой гвардии «Единой России» студенты образовательных учреждений области – объединились. Данный союз назвали региональным студсоветом. Старшим коллегам идея молодых понравилась, они решили не только