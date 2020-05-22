Европейские страны снимают карантинные ограничения. Многие из них, в том числе, Польша, Болгария и страны Балтии - всерьез задумываются об открытии границ и начале туристического сезона. Но в этой ситуации Швеция может остаться в стороне. В стране - самый высокий процент смертности от коронавируса.

Европейские страны снимают карантинные ограничения. Многие из них, в том числе, Польша, Болгария и страны Балтии — всерьез задумываются об открытии границ и начале туристического сезона. Но в этой ситуации Швеция может остаться в стороне. В стране — самый высокий процент смертности от коронавируса.Самая высокая смертность на душу населения в Европе, таков пока результат шведского мягкого подхода. Половина погибших — 49 процентов — постояльцы домов престарелых. Среди скончавшихся в последние дни — отец Лили Персполиси. По ее словам, персонал дома престарелых на севере Стокгольма не стал вызывать скорую."Медсестра позвонила мне и сказала, что мой отец умер. Перед этим он кашлял и чувствовал себя плохо, поэтому она дала ему дозу морфия и еще какие-то лекарства. Но никто из докторов к нему так и не подошел, его не подключили к кислороду. Это просто ужасно", — вспоминает девушка.Но персонал ссылается на общенациональные распоряжения, согласно которым пожилых пациентов не следует автоматически отправлять в больницу, мол, там есть риск заражения.А ведь именно здоровье людей старшего поколения — приоритет в стратегии по борьбе с коронавирусом шведского правительства. Премьер-министр Лёвен уже признал, что с задачей не справились. В 10-миллионной Швеции коронавирус подтвержден у больше, чем 31 тысячи человек, а умирает каждый 12 заразившийся. Показатель смертности в Швеции среди самых высоких во всем мире. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где действуют более жесткие ограничения, смертность, как минимум, в три раза меньше. Поэтому теперь, когда соседи рассматривают возможность открыть внутрискандинавские границы, Швецию хотят оставить за пределами зеленой зоны."Я не согласен с тем, что Дании уже пора открывать свои границы со Швецией, так как ситуация с коронавирусом в Швеции все еще не находится под контролем. Им необходимо подождать, пока все нормализуется. Это будет рациональным решением, основанным лишь на данных о количестве смертей от вируса", — заявил Петер Скааруп, председатель Датской Народной партии в парламенте Швеции.Оппозиция в датском парламенте надеется повлиять на решение об открытии границ, которое должны принять 1 июня. Сейчас действует пограничный контроль — в том числе и на Эресуннском мосту, который здесь считают символом открытых границ. Обычно по мосту на автомобилях и поездах ежедневно проезжают более 16 тысяч человек, многие работают в одной стране, а живут в другой.В Финляндии главный эпидемиолог национального института здравоохранения выразил сомнение, стоит ли пускать в страну шведских туристов. Похожие предложения звучат и в Норвегии. Хотя для Скандинавии такой шаг — чуть ли не средневековая дикость — паспортный контроль исчез здесь задолго до Шенгенского соглашения — еще в 50-х.Шведское правительство в борьбе с коронавирусом сделало ставку на сознательность жителей, объясняя: граждане страны сами должны решать, когда ограничивать свою свободу. Теперь эта личная свобода может привести всю Швецию к изоляции.