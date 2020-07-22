Она встречалась с обоими

28-летний житель Меленок обвиняется в убийстве своего 67-летнего знакомого, сообщает пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области.По данным ведомства, 17 июля во время пьянки обвиняемый поругался с 67-летним приятелем и нанёс ему многочисленные ножевые ранения в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.В дальнейшем выяснилось, что причиной конфликта стала 42-летняя женщина, состоявшая в близких отношениях с обоими мужчинами.Обвиняемого взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.