Уголовное дело передано в суд.

Городской суд в Гусь-Хрустальном рассмотрит дело троих 16-летних подростков, которых обвиняют в убийстве 36-летнего местного жителя. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении, совершённом группой лиц по предварительному сговору.В ночь с 19 на 20 июля малолетние преступники договорились избить мужчину. Найдя жертву, они нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.Через день потерпевший скончался в реанимации от закрытой черепно-мозговой травмы.