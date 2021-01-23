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Владимирская область сократит число ковидных коек
Власти Владимира расторгнут контракт с недобросовестными перевозчиками
Во Владимирской области подыщут работу для мам
Какие темы обсуждали владимирцы в соцсетях на этой неделе
Жители деревень Петушинского района пожаловались на некачественную уборку снега
Владимирский скульптор старается "оживить" свои работы
Во Владимирской области пройдет всероссийский форум волонтеров культуры
Во Владимирской области решается судьба сгоревших исторических зданий