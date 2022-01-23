Авария произошла сегодня, около 9:20 на 332 километре ФАД Р-132 (Золотое кольцо). По...
Авария произошла сегодня, около 9:20 на 332 километре ФАД Р-132 ("Золотое кольцо"). По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, водитель Suzuki Grand Vitara 1976 года рождения при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество права движение фургону Volvo.
В результате произошло столкновение транспортных средств, после которого автомобили оказались на обочине дороги. При этом фургон опрокинулся на внедорожник. Автомобили получили механические повреждения. Также на месте аварии скончалась пассажирка Suzuki - женщина 1967 года рождения. Водитель госпитализирован.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ФОТО: Подслушано у автомобилистов