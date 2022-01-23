Авария произошла сегодня, около 9:20 на 332 километре ФАД Р-132 (Золотое кольцо). По...

Авария произошла сегодня, около 9:20 на 332 километре ФАД Р-132 ("Золотое кольцо"). По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, водитель Suzuki Grand Vitara 1976 года рождения при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество права движение фургону Volvo.В результате произошло столкновение транспортных средств, после которого автомобили оказались на обочине дороги. При этом фургон опрокинулся на внедорожник. Автомобили получили механические повреждения. Также на месте аварии скончалась пассажирка Suzuki - женщина 1967 года рождения. Водитель госпитализирован.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.ФОТО: Подслушано у автомобилистов