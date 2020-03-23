Окончательное решение по судьбе летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в японском Токио, будет принято Международным олимпийским комитетом через четыре недели. Об этом заявил журналист ITV Стив Скотт в своем аккаунте в Twitter.

Окончательное решение по судьбе летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в японском Токио, будет принято Международным олимпийским комитетом через четыре недели. Об этом заявил журналист ITV Стив Скотт в своем аккаунте в Twitter.По его информации, исполком МОК отсрочил решение судьбы Игр-2020 почти на месяц. Только после этого станет известно об отмене, переносе или проведении в срок соревнований.Ранее международное сообщество спортсменов Global Athlete, Федерации легкой атлетики Испании, Франции и США, а также Национальные олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии призвали МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса.Напомним, что Олимпийские игры в японском Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.