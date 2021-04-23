Злоумышленники в ночное время проникли в помещение энергетической компании на улице Федосьино и похитили оттуда 244 латунные трубки стоимостью 1 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали подозреваемых в краже из организации.Установлено, что четверо злоумышленников в ночное время проникли в помещение энергетической компании на улице Федосьино и похитили оттуда 244 латунные трубки стоимостью 1 млн рублей. Подозреваемые, трое из которых ранее работали в этой организации, заранее подготовились к хищению. Они проникли в помещение с помощью ключа, который остался у них после увольнения, распилили трубки на части, погрузили на заранее арендованный грузовой автомобиль и скрылись. Похищенное злоумышленники сдали в металлоприем и вырученные денежные средства разделили.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых – четверых мужчин в возрасте от 26 до 39 лет.Следствием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93