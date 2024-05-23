Олег Рыжков, заместитель генерального директора ВСМЗ рассказал о новом проекте археологического...

Олег Рыжков, заместитель генерального директора ВСМЗ рассказал о новом проекте археологического ландшафтного парка "Сунгирь"На Сунгире - самой известной стоянке эпохи верхнего палеолита - появится археологический ландшафтный парк. Закладной камень по инициативе Владимиро-Суздальского музея-заповедника- уже установлен. Каким будет наполнение парка? И каким видят проект специалисты?Об этом "Вестям" рассказал Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея- заповедника.Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Наши планы- организовать здесь археологический ландшафтный парк, при помощи, которую нам оказывают спонсоры и фонд развития музея.