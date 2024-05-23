Мертвую лосиху обнаружили 23 мая около ограждения дороги М-12 в Муромском районе. Животному было около года. В Госохотинспекции предположили, что лосиха погибла из-за стресса, пытаясь

Мертвую лосиху обнаружили 23 мая около ограждения дороги М-12 в Муромском районе. Животному было около года. В Госохотинспекции предположили, что лосиха погибла из-за стресса, пытаясь преодолеть ограждение, поскольку видимых повреждений на теле нет. Во второй половине мая и летом лосей очень сильно беспокоят кровососущие насекомые. Чтобы спастись от них, сохатые активно перемещаются на открытые «продуваемые»