Во Владимире появятся 24 новые цветочные фигуры Молодежь и город. Так называется программа, в...

Во Владимире появятся 24 новые цветочные фигуры"Молодежь и город". Так называется программа, в рамках которой над преображением и озеленением областной столицы будут трудиться 25 подростков и школьников из многодетных и неблагополучных семей, а также молодые специалисты - учащиеся Владимирского аграрного колледжа. Это будет их летняя практика.Валерия Идрисова - ученица лицея №17:- Мы занимаемся благоустройством нашего города, чтобы местным жителям и туристам было приятно ходить по центру нашего города и смотреть на вот такие цветы, которые мы сейчас высаживаем, чтобы визуально наш город был намного лучше и красивее.Студенты колледжа - будущие ландшафтные дизайнеры - разработают проект по благоустройству аллеи на проспекте Строителей и озеленения сквера у остановки Вокзальный спуск.Молодежь поможет высадить цветы, прополоть и полить клумбы. Стараниями сотрудников предприятия "Зеленый город" в этом сезоне уже высажено более 250 тысяч цветов. В этом году во Владимире появятся 24 новые цветочные фигуры.Андрей Степанов - директор предприятия "Зеленый город"))- Семья медведей - она появится на пересечении проспекта Строителей и Горького, это где голубые ели у нас с вами. Лев у нас появится на Горького, возле городской администрации. Дальше у нас появится Дама с зонтиком и Дама с лейкой на Георгиевской.