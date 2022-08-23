Обстановка с лесными пожарами в области продолжает оставаться напряженной. Последствия разрастания огненной стихии теперь наблюдаются и в областной столице. Жители Владимира начали

Обстановка с лесными пожарами в области продолжает оставаться напряженной. Последствия разрастания огненной стихии теперь наблюдаются и в областной столице. Жители Владимира начали жаловаться в сети на смог и запах гари в воздухе. В одной из социальных сетей появились такие фотографии, подкреплённые соответствующим комментарием. Смог сегодня утром в Добром. Чувствуете запах гари? /комментарий из соцсети/ Очередной