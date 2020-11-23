Кто пишет и принимает законы? Как выглядит структура государственной власти в России? Ответы на эти и другие вопросы узнали ещё более ста старшеклассников со всей области, присоединившиеся

Кто пишет и принимает законы? Как выглядит структура государственной власти в России? Ответы на эти и другие вопросы узнали ещё более ста старшеклассников со всей области, присоединившиеся к «Школе юного законотворца». Проект реализуется ЗакСобранием совместно с региональным отделением партии Единая Россия. Среди присоединившихся к проекту – Валерия Лепёшина. Ученица 10-го класса владимирской школы № 9