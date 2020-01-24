От нового коронавируса 2019-nCoV уже пострадали и мировые финансовые рынки — просели акции корпораций-гигантов, чье производство размещено в Китае. Неудивительно, что о пневмонии нового типа заговорили и в Давосе, но аккуратно, не нагнетая паники. Хедлайнером форума стала невозмутимая канцлер Германии Меркель, которую уже назвали давосским анти-Трампом.

От нового коронавируса 2019-nCoV уже пострадали и мировые финансовые рынки — просели акции корпораций-гигантов, чье производство размещено в Китае. Неудивительно, что о пневмонии нового типа заговорили и в Давосе, но аккуратно, не нагнетая паники. Сегодняшним хедлайнером форума стала невозмутимая канцлер Германии Меркель, которую уже назвали давосским анти-Трампом. В отличие от лидера США она постоянно говорила "мы", а не "я" и ратовала за совместные усилия Запада ради общего будущего.Традиционный украинский завтрак в этом году сменил политическое меню. Про российскую агрессию уже ни слова, только про деньги, которые Украине сейчас необходимы. Президент Владимир Зеленский, который не смог присутствовать, так как накануне улетел в Израиль, даже записал специальное обращение."С теми, кто инвестирует более 100 миллионов долларов, мы заключаем прямое инвестиционное соглашение с государством, базирующееся на английском праве. Такой инвестор получит своего персонального опекуна — nanny — от правительства, который общается на пяти языках и в любой момент дня и ночи решает все ваши вопросы", — пообещал Владимир Зеленский.Есть ли среди языка общения русский — неизвестно. Но глава МВФ на встрече с украинской делегации дает понять, что русский ей ближе."Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата из Харькова", — сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.Но пока получить новый транш помощи от МВФ не получается, Киев занимает у других кредиторов. Вчера Украина выпустила облигации и увеличила свой долг еще больше чем на 1 миллиард евро.Канцлер Германии Меркель с трибуны Давоса напомнила об истории. Сейчас за плечами 75 лет мира в Европе и важно об этом не забывать, ввязываясь в новые конфликты."Сегодня Израиль отмечает 75-ю годовщину освобождения Освенцима. Президент Штайнмайер в Израиле, и он будет говорить о вине, которую испытывает немецкая нация, и о тех страданиях, которые мы причинили всему миру, и том, чтобы это вновь не повторилось", — сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.Большая часть речи канцлера Германии была посвящена проблемам экологии. Вступать в полемику с Дональдом Трампом, который призвал Европу отказаться от поставок газа из враждебных стран, она не решилась и на вопрос о том, будет ли достроен "Северный поток – 2" в этом году, не ответила.Прошел в Давосе и традиционный завтрак Сбербанка. Гостей угощали блинчиками, омлетом, сырами и ягодами. На форуме много времени уделяется поиску решения проблемы неравенства между богатыми и бедными. Вот рецепт от Германа Грефа."Очевидно, что нужны новые механизмы с учетом того, что автоматизация растет и мы видим за последние тридцать лет увеличение количества людей простых профессий. Нужно либо вводить регулирование специальной дотации для социально незащищенных людей, может быть, помощь семьям, специальный налог для этого. Ну а вторая классическая — это, конечно, инвестиции в образование", — считает президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.Говорили на завтраке и о том, какие навыки надо развивать сегодня в век цифровых технологий. Но главное в этой гонке не переборщить. Эксперты банка бьют тревогу: люди не могут долго общаться вживую и уходят в соцсети, Мир захватила эпидемия цифрового аутизма.Другую эпидемию — нового китайского коронавируса — делегаты обсуждают в кулуарах форума. В Давосе всерьез воспринимает угрозу распространения болезни, но следуют рекомендациям ВОЗ и пока не объявляют чрезвычайной ситуации. Но на всякий случай некоторые делегаты уже надели маски. В остальном дресс-код форума традиционный: большинство участников в строгих деловых костюмах. Но некоторые женщины в пестрых платьях и даже в шляпах.Но всех затмила дочь американского президента. В первый день Иванка Трамп сменила два наряда: элегантный черный образ с золотым поясом и нарядное платье изумрудного цвета. А накануне был строгий костюм и черное платье с блестящим узором уже на вечернем приеме. Несмотря на то, что Дональд Трамп покинул Давос, его дочь осталась, как поговаривают, покататься на горных лыжах.