Ветерану пожелали здоровья, а также поблагодарили за многолетнюю успешную службу в рядах милиции, отметив весомый вклад в воспитание молодых сотрудников...

Заместитель начальника УРЛС – начальник УМПО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Павел Пронькин поздравил ветерана московской милиции Ивана Андреевича Ушанова с днем рождения.Ветерану пожелали здоровья, а также поблагодарили за многолетнюю успешную службу в рядах милиции, отметив весомый вклад в воспитание молодых сотрудников.Принимая поздравления, Иван Андреевич поблагодарил гостей за добрые слова и участие в его жизни.Иван Андреевич Ушанов родился 24 февраля 1926 года в деревне Горшково, Тульской области. В декабре 1943 года был призван в ряды Красной армии в стрелковый полк № 1265 Ленинградского фронта.С сентября 1944 года по июль 1945 года проходил службу в 311-м запасном стрелковом полку в должности командира отделения. Встретил победу в Германии и продолжил службу до 1951 года. Демобилизовавшись, устроился на работу в московскую милицию.В 1976 году в звании старшины милиции ушел в отставку с должности командира отделения 64 отделения города Москвы.Принимал активное участие в деятельности ветеранской организации УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Регулярно встречался с молодыми сотрудниками и делился опытом своей работы.Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 2 степени», медалями «За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и флота», «50 лет советской милиции», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «200 лет МВД России», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве