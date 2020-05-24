Крупные штрафы ждут участников вечеринки, которую устроили сотрудники одной из сетевых компаний Красноярска. Заразиться опасным вирусом не побоялись и в Новосибирске. Молодежь устроила вечеринку на улице в центре города, собралась большая толпа.

Крупные штрафы ждут участников вечеринки, которую устроили сотрудники одной из сетевых компаний Красноярска. Закрытый корпоратив провели, несмотря на режим самоизоляции, в городском баре. Фото и видео бурного веселья выложили в Сеть.Заразиться опасным вирусом не побоялись и в Новосибирске. Молодежь устроила вечеринку на улице в центре города, собралась большая толпа. Молодые люди беззаботно веселились и танцевали под громкую музыку, которая звучала из колонок автомобилей. Импровизированную дискотеку транслировали в соцсети и отмечали хештегом "#самоизоляция".