Экологический проект Всероссийского общества охраны природы и «АиФ» помогает сохранить главный природный ресурс.

Экологический проект Всероссийского общества охраны природы и «АиФ» помогает сохранить главный природный ресурс. В Елецком районе Липецкой области прошёл пресс-тур по программе «Уникальные водоёмы России». Так в 2024 году стартовал новый этап программы.С Божьим благословениемСовременные люди не представляют свою жизнь без комфорта. Достаточно открыть кран, чтобы из него полилась вода... Мы привыкли к благам цивилизации и не задумываемся о том, что может быть и по-другому. Представьте, что наше привычное существование нарушится, и из крана не потечет вода. И вообще, представьте, что воды станет мало... Воображение начинает рисовать страшные картины. Однако человек активно приближает тот момент, когда подобные фантазии могут стать реальностью. Слишком легко и бездумно мы относимся к главному ресурсу, которым одарила нас природа.Семь лет назад «АиФ» всерьез задумался о том, что ситуацию надо менять, а в 2022 году Всероссийское общество охраны природы совместно с «Аргументами и фактами» при поддержке Росатома, Норникеля и других партнеров создало программу «Уникальные водоёмы России». В мае 2024 года стартовал новый ежегодный этап по этой программе – группа журналистов из разных регионов РФ отправилась в экологический пресс-тур в Елецкий район Липецкой области для изучения опыта по сохранению и восстановлению малых водоёмов региона. Пресс-тур программы вошел в федеральный проект ВООП по вовлечению представителей средств массовой информации, специалистов медиасферы и блогеров в повестку, связанную с вопросами экологии, охраны природы и рационального природопользования. Одним из основных мероприятий программы стал круглый стол, на котором федеральные, международные эксперты в сфере водных решений, глава района, главы сельских администраций, юные экологи и их преподаватели рассказали о своих действиях по восстановлению родников, ручьев, малых рек, прудов и других водоёмов, от которых зависит полноводность таких великих рек, как Дон. Пресс-тур благословил Епископ Елецкий и Лебедянский Максим, который также принял участие в конференции.Помощь делом - лучшая помощь2017 год в нашей стране был объявлен Годом экологии, а накануне, в 2016-м году, родилась идея «АиФовского» экологического проекта.«На тот момент тема экологии преподносилась в СМИ исключительно в негативном ключе: вода загрязнена, леса вырубаются, воздух наполнен вредными веществами, - вспоминает советник генерального директора АО «АиФ» Николай Терещенко, который выступил инициатором создания проекта «Экология России». – Видя поток этой информации, мы подумали, что не может быть все плохо, я знаю немало людей, которые прилагают усилия для того, чтобы улучшить ситуацию. И мы решили рассказать о тех конструктивных, позитивных примерах, которые помогают сохранению природы».Так возник проект, который изначально носил информационно-исследовательский характер. За пять лет был накоплен большой опыт, появилось объективное понимание экологических проблем. Это позволило вывести проект на новый уровень – деятельный.В Тюменской области существует Соленое озеро, вода которого близка по составу к воде Мертвого моря. «Когда я узнал, в каком состоянии находится природоохранная территория этого озера, стало обидно за уникальный природный объект – за день порядка трех-четырех сотен машин подъезжали к озеру, едва не заезжая в воду, вокруг мусор, никаких урн и контейнеров не предусмотрено. Мы поняли, что надо срочно что-то предпринимать, - говорит Николай Терещенко. – Тогда совместно с двумя крупными компаниями региона, областной и районной администрациями мы решили привести в порядок акваторию этого озера. К работе подключились все, в том числе местные жители и предприниматели. Равнодушных не осталось».Сегодня территория вокруг озера преобразилась. В частности, было создано продуманное место для парковки, для мусора, в окрестностях озера появилось три экотропы - теперь это место стало активной, чистой и комфортной туристической зоной. Николай Терещенко бывал на Соленом озере спустя некоторое время, своими глазами видел, с каким трепетом люди заботятся о своём уникальном уголке: «Самое приятное, что чистота там поддерживается на постоянной основе – когда приводишь территорию в цивилизованный вид, люди охотно откликаются и готовы следить за порядком».Вода нуждается в леченииПодобный позитивный опыт решили распространить по всей России. В 2022 году экологический проект вышел на новый уровень: «АиФ» вместе с экологами Всероссийского общества охраны природы, представителями местной власти и волонтёрами занялся уборкой на берегах малых водоемов страны. Целью этой программы было оздоровление акваторий небольших водоемов, которые не вошли в федеральный нацпроект «Экология».Субботники прошли по всей России. Берега малых речек, озёр и прудов в разных уголках нашей необъятной Родины очистились от поросли и мусора. «Спустя несколько месяцев я поехал посмотреть, что происходит на этих берегах после уборки. Побывал на малых водоемах пяти регионов. Своими глазами я убедился, что в этих местах стали следить за чистотой, - рассказывает Николай Терещенко. - Но тогда мы увидели ещё одну проблему – берега чистые, на некоторых районные власти даже оборудовали пляжи и красивые набережные, но купаться в водоемах нельзя. Сама вода болеет».У экологического проекта наметился ещё один виток. К работе по очистке малых водоемов привлекли международного эксперта Всероссийского общества охраны природы по водным решениям Петра Колосова. У «водного доктора» большой опыт работы в США, Канаде, Индии, что позволяет применять разнообразные передовые технологии и индивидуально подходить к особенностям каждого водоёма.«Мы стали рассматривать проблемы водоёмов с научной точки зрения, проводили исследования флоры и фауны в акваториях водоемов, даже выдавали совместно с крупными компаниями гранты на научные исследования. Это позволило нам максимально грамотно подходить к вопросу возрождения водоемов, ведь каждый объект уникален, к каждому нужен индивидуальный подход», - рассказывает Николай Терещенко.Эксперт ВООП по водным решениям Петр Колосов:«Вода – основа нашей жизни, не зря Бог создал нас на 80% из воды, без воды жизни на земле не будет. Отрадно, что сегодня стали заниматься вопросом сохранения водоемов. Люди не могут жить без воды. К сожалению, проблема загрязнения становится все острее. Сегодня 80% учтенных водоемов России требуют незамедлительного вмешательства. Важно, что в последние годы виден серьезный прогресс в плане экологии, защиты водных объектов и их восстановления. В Елецком районе это особенно заметно, мы уже успели посмотреть несколько рек и родников, и должен сказать, что работа впечатляет. По итогам нашего пресс-тура мы подготовим отчет о состоянии реки Воргол в районе Воргольских скал, свои рекомендации по дальнейшей работе. Считаю, что союз науки и прессы может очень многого добиться в решении экологических проблем. Но уже готов сказать, что впечатлён теми мероприятиями, которые проводятся в районе».Хозяин малой рекиБлагодаря программе «Уникальные водоёмы России», появилась возможность объединить опыт разных регионов в важном и нужном деле сохранения чистоты водоёмов. «Это ещё одно направление нашей программы – мы собираем положительные примеры заботы о водоёмах из разных регионов, - поделился Николай Терещенко. – Некоторые наработки могут быть примером для подражания».«Вопрос, который мы поднимаем, важен для подрастающего поколения. Тот ресурс, который нам подарил Бог, исчерпаем. Надо помнить, что без воды нет жизни на земле, и беречь то, что дано нам природой», - сказал глава Елецкого района Олег Семенихин на заседании круглого стола по теме «Сохранение и восстановление малых водоемов в Липецкой области на примере Елецкого района».Опыт района по-настоящему уникален. Несколько лет назад здесь внедрили программу «Хозяин малой реки». В её реализацию вовлечены практически все жители сельских поселений – и взрослые, и дети.Руководители сельских территорий Елецкого района взглянули на свои водоемы как настоящие хозяева, оценили, какая помощь им нужна, и приступили к делу. За четыре года было расчищено более 50 км береговой зоны малых рек, 32 родника и 18 колодцев. В каждом поселении есть своя история – свой водоём, который удалось вернуть к жизни...Успехами и планами главы сельских территорий охотно поделились с участниками круглого стола. Колоритных историй хватает. К примеру, в селе Казаки создали зону отдыха у реки, этностаницу «Казачья застава», в районе реки Воргол почистили территорию около источника и оборудовали купель, которую освятили в честь пророка Илии. В селе Крутое местные жители расчистили Попов колодец, в селе Воронец облагородили два святых источника, за которыми теперь ухаживают сотрудники сельсовета и местные жители.Уникальное богатствоВ деревне Казинка и вовсе создали собственную историю – там возродили Иванов сад.Как рассказал глава Лавского сельского поселения Вадим Овсянников, после войны в этих местах жил энтузиаст Иван Колчев, который создал уникальную территорию. Он высаживал плодовые деревья. Это было очень красивое место, где било много родников.Однако после ухода из жизни Ивана Николаевича территория пришла в запустение. Но недавно местные жители взялись за возрождение сада. В работе принимали участие все - и молодежь, и дети. Люди вложили в это дело много любви, и природа откликнулась благодарностью: когда началось возрождение, здесь било 15 источников, а потом появился еще один... В разных уголках сада сейчас бьют ключи с чистейшей водой. Теперь из заброшенного пространства Иванов сад превратился в парк семейного отдыха, ставший любимым местом для прогулок.Интересен опыт села Ольховец, рядом с которым создали уникальную туристическую зону на берегу реки Воргол – здесь оборудовали глэмпинг. На территории вдоль реки каждый желающий может пожить в палатке – можно привезти свою, а можно разместиться во вместительных палаточных «апартаментах», оборудованных сельской администрацией. Какой бы вариант вы ни выбрали, можете быть уверены: здесь вы точно почувствуете единение с природой, ведь создатели воргольского парка старались всё сохранить в первозданном виде. Неудивительно, что летом эта территория пользуется большой популярностью и у жителей Липецкой области, и у иногородних туристов.Вообще, в разных уголках Елецкого района можно найти много интересных пространств. Удивительный археологический парк «Аргамач», расположившийся рядом с рекой Пальна, познакомит с древней историей и поможет открыть в этом отношении много нового. Кстати, на территории этого парка можно поселиться в юрте – для гостей здесь создали вполне благоустроенные юрт-отели. Такой колоритный отдых редко где найдешь. А дети во время каникул в парке занимаются археологическими раскопками и историей родного края.Неудивительно, что земли Елецкого района облюбовали любители реконструкции – каждый год территория погружается в атмосферу средневекового поселения. Сюда, на берег реки Быстрая Сосна со всей страны собираются любители военно-исторической реконструкции на масштабный фестиваль «Русборг». И жители Елецкого района радушно всех принимают – здесь всегда рады гостям. И гостей есть чем удивлять – и современными физкультурно-оздоровительными комплексами, и хорошими дорогами, и уникальными природными пространствами, и туристическими «фишками», и глубокой историей, и казачьими традициями, и вкусной едой, и открытыми добрыми людьми... Есть в Елецком районе какая-то загадка – с одной стороны он постоянно развивается, идя в ногу со временем, а с другой стороны – бережно хранит традиции предков и чтит память о тех людях, которые жили на этой земле.«Наши деды и прадеды смогли сохранить и передать нам уникальные ресурсы. И мы должны сохранить их для будущих поколений, - уверен Олег Семенихин. - Почему на наше государство не могут спокойно смотреть представители западного сообщества? Потому что мы – богатейшая страна. И самый главный наш ресурс – это не нефть и не газ, а вода. Без воды нет жизни на земле. Энергетику можно переформатировать, заменив одно топливо другим. Но воду ничем заменить нельзя. Она всегда была и остается источником жизни. Сохранить это богатство – наша задача. Это очень важно, потому что от этого зависит будущее нашего государства, жизнь будущих поколений. Впереди много планов, реализовать которые будет легче, если будут внесены поправки в действующее законодательство. В решении вопроса очистки малых рек силами муниципалитетов поможет принятие решения на федеральном уровне о расширении полномочий муниципальной власти в сфере экологии».