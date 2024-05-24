Владимирец накопил долги на сумму свыше миллиона рублей.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области, житель региональной столицы являлся злостным неплательщиком. На счету мужчины были задолженности по штрафам ГИБДД, счетам за коммуналку, налогам и кредитам. Суммарно долг составил один миллион и 300 тысяч рублей.Сотрудник службы приставов вызвал фигуранта на беседу, в ходе которой мужчине рассказали об ограничениях, в том числе и запрет на выезд за территорию Российской федерации. Мужчина сразу оплатил все долги.