Пылью в глаза назвали эксперты регионального отделения ОНФ работу ФАПов , построенных по нацпроекту .Они проверили 13 из 20 фельдшерско-акушерских пунктов области, которые были сданы еще два года назад.

Пылью в глаза назвали эксперты регионального отделения ОНФ работу ФАПов , построенных по нацпроекту .Они проверили 13 из 20 фельдшерско-акушерских пунктов области, которые были сданы еще два года назад.Единственный ФАП, на который стоит равняться, эксперты обнаружили в деревне Старые Омутищи Петушинского района и предложили этот положительный опыт транслировать в другие районы. По итогам мониторинга общественники выявили ряд системных ошибок при строительстве ФАПов, перечень которых они направили в администрацию области, чтобы там учли замечания при возведении новых объектов в сельской местности. Народный фронт считает, что главная ошибка – выбор места строительства медпункта без оценки целесообразности и учета мнения жителей поселений, а также недостаточный контроль со стороны главврачей районных больниц. Общественники просят Счетную палату региона провести проверку объектов.Фото пресс-службы отделения ОНФ по Владимирской области.