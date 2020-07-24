На заседании рассмотрен вопрос состояния аварийности на территории областного центра в первом полугодии текущего года, а также организации работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Во Владимире состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения администрации города. В совещании принял участие заместитель начальника УГИБДД Управления МВД России по Владимирской области Александр Ершов.На заседании рассмотрен вопрос состояния аварийности на территории областного центра в первом полугодии текущего года, а также организации работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий.Выступая с докладом о ситуации аварийности на дорогах города Владимира, заместитель начальника регионального Управления ГИБДД отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий. Однако на фоне снижения общей аварийности значительно увеличилось количество происшествий с участием пешеходов. Особую тревогу Госавтоинспекции вызывает количество погибших.Отдельно Александр Ершов остановился на проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. За первое полугодие текущего года на территории областного центра зарегистрировано 10 наездов на детей на пешеходных переходах. Представитель Госавтоинспекции области рассказал о проводимой работе по профилактике подобных происшествий, отметив, что только административными санкциями предотвратить нарушения невозможно.Александр Иванович обозначил перечень первоочередных мероприятий, необходимых в обеспечении дорожной безопасности в областном центре, среди которых: обустройство пешеходных переходов и, в первую очередь, расположенных в районе общеобразовательных организаций, искусственными неровностями, установка светофорных объектов, нанесение на магистральных улицах общегородского значения горизонтальной дорожной разметки из термопластика.Справочно. В первом полугодии 2020 года на территории города Владимира зарегистрировано 297 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа ДТП на 3,3%. Увеличилось количество ДТП с участием пешеходов: в 89 автоавариях 14 человек погибли и 78 получили ранения. Количество погибших увеличилось с 2 (в 2019 году) до (14 человек в 2020 году), это более половины от всех погибших в ДТП на территории города Владимира.За 6 месяцев текущего года в области зарегистрировано 13 наездов на детей на пешеходных переходах (-27,8%): 2 в Александровском районе, 1 в Суздальском районе и 10 в городе Владимире. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 5 тысяч нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах, из них более 2 тысяч - во Владимире.