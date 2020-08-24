Проверим свои знания по истории времён Великой Отечественной. Во Владимире пройдёт «Диктант Победы». Акция проводится при поддержке «Единой России». Из-за пандемии сроки диктанта

Проверим свои знания по истории времён Великой Отечественной. Во Владимире пройдёт «Диктант Победы». Акция проводится при поддержке «Единой России». Из-за пандемии сроки диктанта пришлось перенести с мая на сентябрь. Об отмене и речи быть не могло, ведь 2020-ый — год памяти и славы. Принято решение провести диктант 3 сентября. Елена Петровичева, доктор исторических наук, председатель