Федеральное правительство США, безусловно, играет ключевую роль в реагировании на любые крупные общенациональные экстренные ситуации, как, например, пандемия коронавируса. Однако все срочные и необходимые действия Вашингтона должны быть хорошо взвешенными и продуманными и не усугублять продолжающийся кризис государственного долга, пишет в The National Interest аналитик The Heritage Foundation Ромина Бочиа.

Федеральное правительство США, безусловно, играет ключевую роль в реагировании на любые крупные общенациональные экстренные ситуации, такие как, например, пандемия коронавируса. Однако все срочные и необходимые действия Вашингтона должны быть хорошо взвешенными и продуманными и не усугублять продолжающийся кризис государственного долга, пишет в The National Interest аналитик The Heritage Foundation Ромина Бочиа.Для борьбы с последствиями COVID-19 конгресс и президент Дональд Трамп прибегают к чрезвычайным фискальным мерам, в первую очередь к выделению дополнительного федерального финансирования. Эти шаги позволят работодателям не увольнять своих сотрудников, сделать малый и средний бизнес более устойчивым перед лицом новых экономических трудностей, а также предоставить временные налоговые льготы для пострадавших от карантина компаниям и частным лицам.Финансовые перспективы страны были очень тревожными еще до появления коронавируса. Если конгресс не примет необходимых мер по реформированию того, что привело к растущим расходам, то кризис государственного долга будет только углубляться.Валовой национальный долг уже превышает $23,5 триллиона, что больше, чем вся экономика США. В опубликованном до пандемии коронавируса прогнозе Бюджетного управления Конгресса США говорится, что годовой дефицит в обозримом будущем превысит $1 триллион, причем дефицит будет расти темпами, которые будут превышать темпы экономического роста.Сегодня Америка опасается итальянского сценария распространения смертельно опасной болезни (в стране уже десятки тысяч заразившихся), и губернаторы штатов принимают еще недавно невероятные меры для снижения скорости проникновения COVID-19. Так, закрываются многочисленные "не очень важные" предприятия, что потенциально может вызвать разрушительную волну увольнений и банкротств. Экономические последствия карантина могут длиться намного дольше, чем сама чрезвычайная ситуация.Федеральные власти хорошо понимают связанные с коронавирусом угрозы для экономики и финансов и пытаются действовать быстро и адресно. Во-первых, конгресс выделил $8,3 миллиарда в рамках закона "О дополнительных ассигнованиях на обеспечение готовности к коронавирусным заболеваниям" (Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act) для удовлетворения возросших потребностей медицины и расширения доступа малого бизнеса к кредитам на случай катастрофических событий.Вскоре после этого президент объявил чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией, в результате чего штаты, населенные пункты и территории могут получить федеральную финансовую помощь на общую сумму $50 миллиардов.Совсем недавно конгресс принял закон "О первоочередной поддержке семей в ответ на коронавирус" (Families First Coronavirus Response Act), который предусматривает помимо прочего за счет федерального бюджета оплатить двухнедельный отпуск для большинства работников компаний численностью до 500 человек — в размере не менее двух третей заработка. Только для выполнения этого закона власти выделяют более $100 миллиардов.Третий антикризисный законодательный пакет может увеличить дефицит на $2 триллиона, что фактически утроит федеральный дефицит, но пока сенаторы не могут его принять из-за серьезных разногласий между республиканцами и демократами.Эксперты призывают законодателей не повышать дефицит так сильно в столь тяжелые экономические времена, так как это может увеличить угрозу кризиса государственного долга. Несмотря на необходимость быстрого реагирования на чрезвычайную ситуацию, федеральные власти должны придерживаться финансовой ответственности и экономической целесообразности.Как только удастся остановить распространение коронавируса, законодатели должны начать критическую работу по реформированию ключевых факторов роста расходов, чтобы избежать кризиса государственного долга и обеспечить работу федерального правительства на устойчивой бюджетной основе, что в свою очередь поможет лучше подготовиться к будущим крупным потрясениям.