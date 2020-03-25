YouTube временно снизит качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию

Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию. В течение ближайшего месяца все ролики теперь будут воспроизводиться в SD-формате по умолчанию, передает Bloomberg.Ограничение обусловлено выросшей нагрузкой на сетевую инфраструктуру. В условиях, когда сотни миллионов пользователей вынуждены работать из дома и находиться в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, трансляция контента в высоком качестве может сильно замедлять общую скорость интернет-соединения.Лимит вступает в силу уже сегодня, 24 марта. Тем не менее, если позволяет пропускная способность канала, пользователи смогут самостоятельно переключиться из стандартного качества (SD) в высокое (HD). Сделать это можно будет только вручную в настройках плеера.Как правило, часы пик просмотров на YouTube приходились на вечер, когда люди возвращались домой с работы или учебы. Однако в последнее время повышенная нагрузка стабильно наблюдается в течение дня, добавили в компании.Видеосервис ввел ограничения 20 марта, но касались они только стран Европы. Ранее качество трансляций снизили другие стриминговые сервисы, включая Netflix и Amazon Prime Video.На прошлой неделе факт резко выросшей нагрузки подтвердил глава Facebook Марк Цукерберг, подчеркнув, что количество звонков через WhatsApp и Messenger за последнее время удвоилось. А технический директор британского оператора Vodafone Скотт Петти сказал, что час пик интернет-трафика теперь растянулся примерно с полудня до 9 вечера.