Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила, являющийся ее капитаном, в преддверии полуфинальной игры чемпионата мира с российскими хоккеистами дал оценку сопернику. По мнению финского форварда, Россия будет фаворитом в предстоящем матче. Также он назвал самого опасного игрока в составе россиян.

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила, являющийся ее капитаном, в преддверии полуфинальной игры чемпионата мира с российскими хоккеистами дал оценку сопернику. По мнению финского форварда, Россия будет фаворитом в предстоящем матче. Также он назвал самого опасного игрока в составе россиян."В составе русских много опасных хоккеистов, но я выберу Гусева. Это отличный нападающий, нужно постараться не подпускать его к нашим воротам", – цитирует РИА Новости Анттилу, выступающего в КХЛ за "Йокертит"."Россияне – фаворит завтрашней игры. Они проводят отличный турнир. Очень мощно играют в первые минуты. Чтобы остановить такого соперника, необходимо, чтобы каждая пятерка действовала как единое целое", – добавил капитан финской команды.Напомним, что финны неожиданно обыграли шведов в четвертьфинале чемпионата мира и в следующем раунде сразятся с российской сборной. Их встреча состоится 25 мая в Братиславе. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.