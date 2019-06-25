Непогода диктует свои правила в Ульяновске. В понедельник, 24 июня, на город обрушился шторм — повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, несколько улиц подтоплены. Пришлось остановить движение трамваев.

Непогода диктует свои правила в Ульяновске. В понедельник, 24 июня, на город обрушился шторм — повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, несколько улиц подтоплены. Пришлось остановить движение трамваев.В настоящее время ремонтники устраняют последствия шторма, передает телеканал "Россия 24".По данным администрации города, после ливня, который сопровождался ветром с порывами до 22 метров в секунду, от жителей поступили сообщения об отключениях электричества.Как уточняется, движение трамваев прерывалось на 25 минут из-за упавшей металлической конструкции на улице Розы Люксембург.Около 14:00 по московскому времени поступило сообщение о том, что в детском лагере "Ласточка" в Старомайнском районе ветром повалено около 10 сосен. Деревья упали на домики, в которых размещались 12 детей. В результате ЧП никто не пострадал. У домиков была повреждена кровля. Воспитанников разместили в других зданиях лагеря.В поселке Старая Майна ветер частично повредил шиферную кровлю районной больницы и сорвал кровлю жилого двухэтажного дома на улице Рабочая.Электроэнергия отсутствует в селах Дмитриево-Помряськино, Ивановка, Кремёнки, Матвеевка, Пребрежное, Шмелёвка, а также в рабочем поселке Старая Майна. Бригада энергетиков устраняет обрыв, сообщает агентство "Интерфакс".Ранее синоптики сообщали об ухудшении погоды в регионе. До вечера понедельника в отдельных районах Ульяновской области ожидаются град, порывы ветра при грозе могут достигать 27 метров в секунду.