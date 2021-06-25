В отборе принял участие 91 муниципалитет.

Во Владимирской области 20 муниципалитетов, достигших наилучших результатов в налоговой деятельности, получат дотации на общую сумму 76,95 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.В отборе принял участие 91 муниципалитет.«Оценивалась работа повышению налогового потенциала и сокращению недоимки, а также эффективность налоговых льгот», - сообщили в пресс-службе губернатора.Среди лидеров: Владимир и Радужный, Гороховецкий, Собинский и Судогодский районы. Они получат по 9,84 млн рублей.По 1,85 млн рублей выделили Гороховцу, Судогде, Анопино, посёлкам Великодворский и Иванищи, а также Бавленскому, Березниковскому, Толпуховскому, Брызгаловскому, Купреевскому, Уляхинскому, Куприяновскому, Новосельскому, Першинскому и Селецкому сельским поселениям.