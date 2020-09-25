В книге собраны театральные новеллы, стихи и рассказы для детей.

Во Владимире в областной научной библиотеке прошла онлайн презентация сборника Ольги Гуниной "Букет нарциссов". В книге собраны театральные новеллы, стихи и рассказы для детей. Это третья книга писательницы.Её жизнь тесно связана с театром. Гунина - театральный волонтер, помогает организовывать фестивали. Кроме этого, Ольга по специальности - психолог. И она знает жизнь людей, посвятивших себя служению Мельпомене. О непростых актерских судьбах она пишет и в рассказах. Некоторые из них прозвучали на презентации, читала и автор, и актеры владимирской драмы.Ольга Гунина, психолог, новеллист: «Я внутри театра нахожусь больше 30 лет и никогда не бываю на сцене, никогда не играю в спектакле. Я либо зритель, либо наблюдатель всяких процессов внутренних театра, либо работаю как психолог с актёрами и студентами. И мне кажется, что я кое-что подсмотрела, кое-что услышала интересное, которое, пожалуй, будет интересно и другим людям. Но от того, что я увидела, услышала, это не становится литературой, и тогда мне стало интересно именно в какой-то форме литературной подать читателю. Я стала пробовать и, мне кажется, это получилось».Вера Куликова