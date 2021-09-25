25.09.2021

2021-09-25 14:35:04

Во Владимирской области раскрыли 48 преступлений прошлых лет

В региональном СледКоме прошло совещание, где речь шла о ряде уголовных дел о преступлениях прошлых лет



Во взаимодействии с силовыми структурами удалось раскрыть 48 преступлений прошлых лет, половина из которых тяжкие и особо тяжкие, в том числе 5 убийств, 1 изнасилование, 2 преступления о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



На совещании заслушаны уголовные дела различных категорий о преступлениях, совершенных на территориях Александровского, Гусь-Хрустального и Муромского районов.