Сейчас они занимаются подготовкой в учебном центре.

Первые мобилизованные из Владимирской области рассказали о месте несения службы. Перед отправкой на Украину они пройдут подготовку в учебном центре в Коврове.«Пока нас разместили в Коврове. Занимаемся обучением. Сказали, что проведём здесь около месяца. Потом нас отправят на освобождённые территории. Будут стараться распределять в те войска, в которых служил», - рассказал новобранец.Каких-либо жалоб от призванных резервистов пока не поступало.Напомним, что 26 сентября ковровский пункт сбора планирует посетить Александр Авдеев. Губернатор намерен посмотреть, как всё организовано.