Одному из основателей всемирно известной владимирской школы спортивной гимнастики – 100 лет. Автором бронзовой мемориальной доски стал Заслуженный художник и скульптор Игорь

Одному из основателей всемирно известной владимирской школы спортивной гимнастики – 100 лет. Автором бронзовой мемориальной доски стал Заслуженный художник и скульптор Игорь Черноглазов. Выступавшие говорили, что эта доска – дань памяти человеку, который вывел владимирскую гимнастику на международный уровень. Владимирские гимнасты разных поколений завоевали десятки наград высокого уровня, в том числе 26 олимпийских медалей, из