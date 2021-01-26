Скоро в телеэфире!
- В
городе Вязники ночью
на пожаре погибли
трое человек. Следственный комитет проводит проверку.
-
Александровская свалка прекратила свое существование.
Эко-активисты празднуют победу, а местные власти ломают голову, куда теперь возить свой мусор.
- Во Владимире заработало социальное
такси для пенсионеров,
нуждающихся в прививке от КОВИД-19. Как его вызвать?
- И баня в палатке, посреди заснеженного поля.
Жители
Судогодского района осваивают новый
вид экстремальный отдыха.
Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 14.25 на канале "Россия". Не пропустите!