Под задним пассажирским сиденьем была обнаружена и изъята сумка, в которой находились электронные весы и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета...
Сотрудники отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 24-летнего приезжего по подозрению в сбыте наркотического средства – мефедрона.
Подозреваемый был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий на Новорязанском шоссе.
В ходе осмотра автомобиля подозреваемого под задним пассажирским сиденьем была обнаружена и изъята сумка, в которой находились электронные весы и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, массой около 100 граммов.
Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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