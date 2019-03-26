Под задним пассажирским сиденьем была обнаружена и изъята сумка, в которой находились электронные весы и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета...

Сотрудники отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 24-летнего приезжего по подозрению в сбыте наркотического средства – мефедрона.Подозреваемый был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий на Новорязанском шоссе.В ходе осмотра автомобиля подозреваемого под задним пассажирским сиденьем была обнаружена и изъята сумка, в которой находились электронные весы и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, массой около 100 граммов.Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18