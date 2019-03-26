В Прямом эфире обсуждали трагические события на диком пляже Туапсе летом 2017-го. Тогда две подруги познакомились с юношами, а утром одну из них нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве задержали подругу, но она уверяет, что невиновна. Отцы девушек в студии рассказали о новых версиях трагедии.

В "Прямом эфире" вновь пытались восстановить трагические события на диком пляже Туапсе в августе 2017 года.Тогда дружившие с детства Алена Попова и Настя Муженя отдыхали на берегу моря и познакомились с молодыми людьми. Вечер они продолжили в кальянной, затем между ними возник конфликт. Утром Алена вернулась домой в Пятигорск, а Настю живой больше не видели.19-летнюю девушку нашли с переломом основания черепа. По подозрению в убийстве задержали ее подругу Алену, с тех пор она находилась в заключении.Все это время девушка утверждает, что она невиновна. По ее словам, в ночь конфликта Настя выкинула ее вещи из палатки, и она была вынуждена вернуться домой.Сейчас, спустя полтора года, в "Прямой эфир" обратился отец Насти. Он уверяет, что готов назвать имя убийцы дочери.Алена же продолжает настаивать на своей невиновности, а ее родные и адвокат обратились в СМИ.Восстановить ход событий той трагической ночью попытался и ее отец. В студии программы он привел свои версии событий.Что показал полиграф, когда на вопросы отвечал Сергей Попов — отец Алены? Чем завершилась очная ставка двух отцов? И правда ли, что с пляжей в этом регионе уже не первый раз исчезают девушки?Новые детали убийства на диком пляже под Туапсе – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".