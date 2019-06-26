Обвиняемый нашел оружие на чердаке своего дома, купленного несколько лет назад, и решил оставить себе.

Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).В апреле текущего года при проведении специальных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по Судогодскому району обнаружили в доме фигуранта самодельное гладкоствольное ружье, пригодное для стрельбы.В ходе следствия установлено, что обвиняемый нашел оружие на чердаке своего дома, купленного несколько лет назад, и решил оставить себе. При этом разрешения на хранение фигурант не имел.Свою вину в содеянном местный житель признал.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.